Leggera diminuzione dei nuovi casi giornalieri di positività al Covid individuati nel nostro Paese, in base agli ultimi dati del Ministero della Salute. Risale invece, nell’ultima settimana, la percentuale di reinfezioni da Covid sul totale dei casi segnalati, secondo report esteso dell’Istituto superiore di sanità.

I dati

Sono 33.876 i nuovi contagi da registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 34.479), le vittime sono 38, stabili rispetto a ieri. Il tasso di positività è al 18,7% (ieri al 18,8%). I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono 180.241 in calo rispetto ai 183.059 di ieri.

Sono 138 i pazienti ricoverati in terapia intensiva nel bilancio tra entrate e uscite (ieri erano 136), ovvero due in più, mentre gli ingressi giornalieri sono 14. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 4.181 (ieri erano 4.101 ), in aumento di 80.

Le reinfezioni

Nell’ultima settimana la percentuale di reinfezioni risulta in aumento rispetto alla settimana precedente: è pari infatti al 17,8% rispetto al 15,8% di sette giorni fa, come evidenzia il report esteso dell’Iss, che accompagna il monitoraggio settimanale sull’andamento dell’epidemia in Italia. Dal 24 agosto 2021 al 21 settembre 2022 sono stati segnalati 1.148.356 casi di reinfezione, pari al 6,4% del totale dei casi notificati nello stesso periodo. Anche il tasso di incidenza a sette giorni, si legge nel report, è in aumento in tutte le fasce d’età. Il tasso di incidenza più elevato si registra nella fascia di età 50-59 anni (267 casi per 100.000) mentre nelle fasce 20-29 si registra il valore più basso pari a 154 casi per 100.000. E’ in aumento rispetto alla scorsa settimana la percentuale dei casi di Covid segnalati nella popolazione in età scolare in confronto al resto della popolazione: 14,9% contro l’11,1% di 7 giorni fa. Il 25% dei casi in età scolare è stato diagnosticato nei bambini under-5, il 39% nella fascia 5-11 anni, il 36% nella fascia 12-19 anni. Lo evidenzia il report esteso dell’Istituto superiore di sanità, che accompagna il monitoraggio settimanale sull’epidemia in Italia. Dall’inizio dell’epidemia sono stati riportati 4.577.377 casi nella popolazione 0-19 anni, di cui 23.275 ospedalizzati, 518 ricoverati in intensiva e 72 deceduti

