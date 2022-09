Covid, nuovi casi e decessi in aumento

Tornano a salire i nuovi casi giornalieri di positività al Covid individuati nel nostro Paese, così come i decessi, in base agli ultimi dati del Ministero della Salute. Intanto il capo della strategia vaccinale dell’Agenzia europea dei medicinali (Ema) Marco Cavalieri afferma che “dobbiamo prepararci a una nuova ondata di contagi in linea con i trend mostrati dal virus nei due anni precedenti”.

I dati

I nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore sono 28.395, quando ieri erano 8.259, mentre i decessi salgono da 31 agli odierni 60.

Il tasso di positività passa dal 12,2% è al 13,7%, mentre scendono di una unità i pazienti in terapia intensiva (150) e i ricoverati nei reparti ordinari sono 3.495 (+2).

Ema: “Prepararsi a una nuova ondata”

Sul Covid “i dati raccolti dall’Ecdc mostrano che nelle ultime settimane c’è stato un calo nei numeri totali di casi e decessi in Europa. In ogni caso, come approccio ottimale, dobbiamo prepararci a una nuova ondata di contagi in linea con i trend mostrati dal virus nei due anni precedenti”, ha detto Marco Cavaleri, capo della strategia vaccinale dell’Ema. “Omicron BA.5 è ancora dominante”, ma dobbiamo sempre stare attenti ad altre varianti, come BA4.6 che si sta diffondendo velocemente” negli Usa ed è stata rilevata in Europa. “Ema monitora come variante di preoccupazione anche BA2.75“.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.