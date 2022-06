Covid, lieve calo dei contagi

In un giorno sono stati effettuati 185.819 tamponi, tra molecolari e antigenici, e il tasso di positività è pressoché stabile al 19%

In leggera diminuzione i nuovi casi giornalieri di positività al Coronavirus individuati nel nostro Paese, così come i decessi, in base agli ultimi dati del Ministero della Salute.

I dati

I nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore sono 35.427, quando ieri erano stati 36.573, mentre i decessi scendono da 64 agli odierni 41.

In un giorno sono stati effettuati 185.819 tamponi, tra antigenici e molecolari, con il tasso di positività che è pressoché stabile, essendo salito dal 18,7% delle precedenti 24 ore all’attuale 19%.

In calo di una singola unità i pazienti in terapia intensiva, 191, mentre i ricoverati nei reparti ordinari sono 4.320 (17 in più).

