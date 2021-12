Covid: il 23 dicembre la cabina di regia con Draghi

Si terrà giovedì 23 dicembre, a Palazzo Chigi, la riunione della cabina di regia sul Covid-19. La riunione, come riferisce una nota della sala stampa di Palazzo Chigi, sarà presieduta dal premier Mario Draghi.

La situazione Covid in Italia

Intanto, l’andamento dell’epidemia da Coronavirus in Italia, sembra essere in peggioramento. Dai dati diffusi ieri dal Ministero della Salute, risulta che i casi sono in aumento di oltre 2.000 persone in più che sono risultate positivi ai test. Nella giornata del 17 dicembre, infatti, sono stati registrati 28.632 nuovi casi. In leggero calo le vittime rispetto al giorno precedente.

I cambi di colore delle regioni

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l’ordinanza con cui si sancisce il passaggio per Marche, Liguria, Veneto e Trento in zona gialla dal 20 dicembre. A Capoterra, nella città Metropolitana di Cagliari, uscita e ingresso dal paese sono consentiti esclusivamente ai possessori di green pass. Senza certificazione verde, accesso e uscita sono autorizzati solo per motivate esigenze quali attività lavorativa, salute e reperimento di beni di prima necessità. Previsto inoltre il green pass anche per cerimonie religiose e “rafforzato” per bar, ristoranti, circoli, sale giochi anche all’aperto.

