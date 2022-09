Covid, in diminuzione i nuovi casi e i decessi

Scendono i nuovi casi giornalieri di positività al Covid individuati nel nostro Paese, così come i decessi, in base agli ultimi dati del ministero della Salute.

I dati

I nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore sono 18.854, quando ieri erano stati 23.161, mentre i decessi passano da 93 a 69.

Il tasso di positività è sceso dal 12,5% al 11%, mentre pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 151 e i ricoverati nei reparti ordinari sono invece 3.719 (149 in meno).

Oms: “Fine pandemia a portata di mano”

Il mondo non è mai stato in una posizione migliore per porre fine alla pandemia di Covid, che ha ucciso milioni di persone dalla fine del 2019, ha detto mercoledì il direttore dell’Organizzazione mondiale della Sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus. “La scorsa settimana, il numero di decessi settimanali per Covid è sceso al minimo da marzo 2020. Non siamo mai stati in una posizione migliore per porre fine alla pandemia”, ha detto il Tedros in conferenza stampa, avvertendo tuttavia: “Non ci siamo ancora, ma la fine è a portata di mano“.

