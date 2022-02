Covid, in diminuzione contagi e decessi

Via libera dalla Commissione tecnico-scientifica dell'Aifa alla dose booster per gli immunodepressi a conclusione del ciclo primario vaccinale composto da due dosi e una dose aggiuntiva

Scendono i nuovi casi giornalieri di positività al Covid individuati nel nostro Paese, così come i decessi, secondo i dati del Ministero della Salute. Intanto dalla Commissione tecnico-scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) – secondo quanto apprende l’Ansa – parere favorevole alla “quarta” dose del vaccino anti-Covid per i soggetti gravemente immunodepressi.

I dati

I nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore sono 50.534, quando ieri erano stati 53.662, mentre i decessi calano da 314 a 252.

I tamponi, molecolari e antigenici, effettuati in un giorno nel nostro Paese sono 492.045, rispetto ai 510.283 di 24 ore prima. e il tasso di positività è al 10,2%, in lieve calo rispetto al 10,5% di ieri.

Continua la discesa dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, 953 (-34), mentre i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 13.387 (561).

Vaccinazione

Via libera dalla Commissione tecnico scientifica dell’Aifa, riunitasi ieri per esprimere un parere, – secondo quanto apprende l’Ansa – alla “quarta” dose del vaccino anti-Covid per i soggetti gravemente immunodepressi. Tecnicamente non si tratta di una quarta dose, bensì della dose booster a conclusione del ciclo primario vaccinale, composto da due dosi e una dose aggiuntiva. Questa verrà somministrata con vaccini a mRna e i tempi della somministrazione sono i medesimi della dose booster per la popolazione generale.

