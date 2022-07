Covid, diminuiscono i nuovi casi e i decessi

Dopo il boom di ieri, quando erano stati oltre 132mila, scendono i nuovi casi giornalieri di positività al Covid individuati nel nostro Paese, così come calano i decessi, secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute. Sale invece, tornando al 4%, la percentuale di posti nelle terapie intensive occupata da pazienti con Covid, mentre resta al 12% quella che riguarda i posti letto in area non critica, secondo i dati dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) del 5 luglio 2022, pubblicati oggi.

I dati

I nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore sono 107.786, quando ieri erano stati 132.274, mentre i decessi passano da 94 agli odierni 72.

In un giorno sono stati eseguiti 380.035 tamponi, tra molecolari e antigenici, con il tasso di positività che rimane stabile al 28,4%.

In aumento di due unità i pazienti in terapia intensiva, 325, mentre i ricoverati nei reparti ordinari sono 8.220 (217 in più).

Agenas

Sale di un punto percentuale nell’arco di 24, in Italia, tornando al 4%, la percentuale di posti nelle terapie intensive occupata da pazienti con Covid, un valore ancora lontano da livelli di allerta ma più alto rispetto al 2% che si registrava esattamente un anno fa. Resta invece ferma al 12%, a livello nazionale, l’occupazione dei posti letto nei reparti di area medica e in tre regioni si cui supera il 20%, Calabria (24%), Sicilia (25%) e Umbria (32%), secondo Agenas.

