Covid, aumentano nuovi casi e decessi

Risalgono i nuovi casi giornalieri di positività al Covid individuati nel nostro Paese, così come aumentano ancora i decessi, in base ai dati del Ministero della Salute.

I dati

I nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore sono 43.084, quando ieri i contagiati erano stati 11.976, mentre i decessi passano da 113 agli odierni 177.

In un giorno sono stati effettuati 272.495 tamponi, molecolari e antigenici, e il tasso di positività è stabile al 15,8%.

Diminuiscono di otto unità i pazienti in terapia intensiva, 331, mentre i ricoverati nei reparti ordinari sono 8.816 (236 in meno).

Gli italiani attualmente positivi al Covid sono 1.018.327 (35.840 in meno), mentre i morti salgono a 173.426.

Kyriakides: “In autunno vaccini adattati alla varianti”

“Per garantire al meglio la nostra preparazione comune” contro il Covid in autunno e inverno, “gli Stati membri devono disporre degli strumenti necessari. Ciò include i vaccini adattati alle varianti, come e quando saranno autorizzati dall’Agenzia europea per i medicinali”, ha affermato la commissaria europea alla Salute Stella Kyriakides, sottolineando che l’accordo tra l’Ue e Moderna per ri-programmare le consegne dei vaccini contro il Covid a settembre “garantirà che i paesi abbiano accesso alle dosi di cui hanno bisogno al momento giusto per proteggere i cittadini”.

