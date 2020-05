Covid-19: 78 decessi in 24 ore, oltre 2.500 i guariti

Settantotto decessi, mai così pochi dal 2 marzo. Un dato accompagnato dalla certificazione del proseguimento della discesa dell’incidenza del coronavirus nel nostro Paese, coi contagi che si attestano ora a un totale (incluse vittime e guariti) di 230.555, 397 in più di ieri (159 dei quali in Lombardia). Restano quattro le regioni a zero contagi (Sardegna, Calabria, Molise e Basilicata) più la provincia autonoma di Bolzano. Il numero dei decessi complessivi sale a 32.955 dall’inizio della pandemia, mentre quello delle persone attualmente malate arriva a 52.942, 2.358 in meno di ieri, un calo più sensibile rispetto a 24 ore fa (- 1.294). Un calo che, peraltro, riguarda tutte le regioni. Il bilancio è stato come sempre fornito dalla Protezione Civile.

Rapporto tamponi-positivi

Mai così basso il rapporto fra tamponi e nuovi positivi: in Lombardia (che comunica una correzione sul decessi zero di qualche giorno fa, comunicandone tre), ad esempio, su 397 test effettuati, i nuovi positivi sono risultati 159 (il 40% complessivo dei nuovi contagi). Fra le altre regioni, le più colpite restano il Piemonte (86 nuovi casi), la Liguria (53), l’Emilia-Romagna (24) e il Lazio (18). Il valore complessivo del rapporto fra tamponi e nuovi casi continua a scendere in maniera costante, toccando un nuovo minimo: un solo nuovo positivo ogni 145 tamponi effettuati. Nessuna vittima registrata in ben otto regioni: Valle D’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Calabria, più l’Alto Adige.

Guariti e ricoverati

Per quanto riguarda i guariti, l’incremento rispetto a ieri è stato di 2.677 persone, contro le 1.502 dichiarate 24 ore fa. Il conteggio complessivo si attesta a 144.658. In terapia intensiva si trovano attualmente 521 persone, 20 in meno rispetto a ieri. Quelle ricoverate con sintomi sono 7.917 persone (- 268), mentre in isolamento domiciliare si trovano al momento 44.504 persone (- 2.070 rispetto a ieri).