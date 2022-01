Covid: 180.246 nuovi positivi, 308 morti

Sono 180.246 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore rispetto a ieri quando erano stati 186.253. Le vittime sono 308 mentre ieri erano state 360. Sono i dati che emergono dal bollettino diffuso dal ministero della Salute e che mostrano, almeno nell’arco delle 24 ore, un calo nel numero dei nuovi contagi.

Stabili le terapie intensive

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.217.830 tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus; ieri erano stati 1.132.309. Il tasso di positività è al 14,8%, in calo rispetto al 16,4% di ieri. Sono 1.677 i pazienti in terapia intensiva, 2 in meno nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 141. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 18.370, ovvero 351 in più rispetto a ieri.

Il report dell’Istituto superiore di sanità

L’Istituto superiore di sanità ha diffuso il report esteso che integra il monitoraggio settimanale sul Covid. Dal documento emerge che il tasso di ricovero in terapia intensiva è pari a 26,7 casi ogni 100mila per i non vaccinati e 0,9 ogni 100mila per i vaccinati con booster. Inoltre, nei soggetti vaccinati con dose aggiuntiva, si legge nel report, l’efficacia nel prevenire la diagnosi e i casi di malattia severa è pari al 68,8% e al 98%.

Aumentano i ricoveri dei bimbi sotto i 5 anni

Nelle ultime due settimane si è osservato un “forte aumento dell’incidenza in particolare per la classe di età 16-19 anni e un forte aumento del tasso di ospedalizzazione nella fascia <5 anni (> 10 ricoveri per 1.000.000 abitanti) e un aumento più contenuto nella fascia 16-19 anni”. Nell’ultima settimana, si legge ancora nel Report, rimane invece stabile la percentuale dei casi segnalati nella popolazione di età scolare (20%). Il 31% dei casi in età scolare è stato diagnosticato nella fascia d’età 5-11 anni, il 59% nella fascia 12-19 anni e solo il 10% nei bambini sotto i 5 anni. Nel periodo 27 dicembre 2021 – 9 gennaio 2022, si sottolinea, nella popolazione 0-19 anni sono stati segnalati 340.005 nuovi casi, di cui 1.245 ospedalizzati, 14 ricoverati in terapia intensiva e un decesso. Nell’ultima settimana si osserva un aumento dell’incidenza in tutte le fasce d’età rispetto alla settimana precedente: in particolare, l’incidenza nella popolazione di età 12-19 anni risulta pari a 2.489 casi per 100.000 vs 1.840 casi per 100.000 nella settimana precedente.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.