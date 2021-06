“Confidiamo di arrivare a settembre e ottobre con un livello di immunizzazione che ci permetta di tornare alla normalità. Per quanto riguarda la scuola, l’obiettivo è tornare con tutti gli studenti in aula, perché la scuola non è solo un percorso formativo ed educativo, ma è anche fare relazione, è inclusione sociale. Svolge un ruolo fondamentale”. Lo ha detto ad Agorà, su Rai Tre, il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, che sottolinea come “i dati sulle vaccinazioni dei giovani sono positivi”.

Costa: “Settembre scuola in presenza”

“Chiudere l’anno scolastico in presenza è un dato positivo e che ci fa ben sperare per il futuro. L’obiettivo dev’essere quello di riprendere il nuovo anno scolastico in presenza in autunno”. E questo per il sottosegretario può esser possibile, riporta Ansa, considerando l’attuale andamento delle vaccinazioni anti-Covid.

“L’esempio che stanno dando i giovani sul vaccino – ha sottolineato – è straordinario, di grande responsabilità. Perché vaccinarsi non significa solo proteggere se stessi ma significa anche mettere in sicurezza gli altri”.

"L'obiettivo per il prossimo anno è la scuola in presenza. L'esempio che stanno dando i giovani sul vaccino è straordinario, di grande responsabilità. La scuola non è solo un percorso formativo ed educativo, è fare relazione, è inclusione sociale." @CostaAndrea70 #agorarai pic.twitter.com/4q6mQH5Zca — Agorà (@agorarai) June 8, 2021

Floridia (Istruzione): “Certi che a settembre si tornerà in presenza”

“Siamo riusciti a concludere l’anno in presenza e questo è stato importantissimo, da settembre si ripartirà in presenza di certo. Abbiamo la quasi certezza di essere in presenza a settembre, ne hanno bisogno i ragazzi e mi auguro ci saranno poche o nulle criticità. Stiamo lavorando affinché a settembre gli insegnanti siano in cattedra. Abbiamo coperto con le vaccinazioni quasi totalmente la percentuale del personale scolastico adulto e questa estate contiamo di vaccinare gli studenti. Le aule sono già predisposte per accogliere i ragazzi in sicurezza. Non dovremmo avere criticità, incrociamo le dita”. Così, sull’argomento scuola, la sottosegretaria all’Istruzione Barbara Floridia (M5S) intervistata su Rai Radio 1 all’interno di “Che giorno è“.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.