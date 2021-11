Corpo di un uomo trovato vicino al fiume Pescara, ipotesi omicidio

Un uomo di 54 anni è stato trovato morto, con una vistosa ferita alla testa, sulle sponde del fiume Pescara, in contrada Decontra, a Popoli, in provincia di Pescara, non lontano dalla sua abitazione dove viveva solo, da un residente che era passeggio con il proprio cane.

La situazione

Accanto al cadavere è stata trovata una carriola e l’ipotesi investigativa è che il 54enne sia morto altrove e poi il corpo sia stato trasportato sul greto del fiume, forse con l’intento di nasconderlo. Per gli investigatori si tratterebbe di un caso di omicidio: sono state riscontrate lesioni, probabilmente provocate da un corpo contundente. Sul posto sono in corso gli accertamenti del medico legale, mentre proseguono le indagini dei Carabinieri del Reparto Operativo del Comando provinciale di Pescara, diretti dal colonnello Gaetano La Rocca. I militari sono al lavoro per ricostruire l’accaduto e stanno ascoltando alcune persone.

