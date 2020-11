Coronavirus, cinque regioni passano in fascia arancione

Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria: queste le regioni che, a partire dall’11 novembre, passeranno di fascia, nello specifico dalla gialla all’arancione. Secondo quanto riferito da Ansa, il ministro della Salute, Roberto Speranza, firma l’ordinanza che sancirà il passaggio dei territori in un quadro di rischio maggiore. Nuove restrizioni in arrivo, quindi, per cinque regioni italiane, dove l’indice di contagio è identificato come maggiore rispetto ad altri territori. Con l’ordinanza, passerà di fascia anche la Provincia autonoma di Bolzano (già autodichiaratasi zona rossa), che diventerà rossa.

Rezza: “L’indice Rt giustifica le restrizioni”

“La situazione epidemiologica per quanto riguarda il Covid-19 continua a peggiorare – ha detto il direttore della Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza – con un Rt di 1,7. Abbiamo oltre 500 casi per 100mila abitanti e quasi tutte le Regioni italiane sono pesantemente colpite”. Secondo quanto spiegato da Rezza, “si registra un aumento dei ricoveri soprattutto in terapia intensiva” e “questa situazione giustifica ulteriori provvedimenti più restrittivi soprattutto nelle regioni più colpite e naturalmente di comportamenti prudenti da parte di tutti i cittadini”.

