Coronavirus, positivo il presidente del Piemonte

Transito merci

Sulla questione merci, nelle scorse ore si era espresso anche il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, intervenuto a La7 sul tema del Decreto del presidente del Consiglio: “Bisogna tutelare i vari aspetti del lavoro, sia nelle fabbriche perché nella manifattura non si può applicare lo smartworking, sia per quanto riguarda il transito merci. Se si fermano le merci ci sarà un effetto collaterale negativo acceleratore sull’economia”. Secondo Boccia “serve una circolare applicativa sulle merci”, volto a chiarire in quali zone il transito sia consentito.

L’appello di Emiliano

Per quanto riguarda lo spostamento dalle zone rosse, in merito al quale sono state rilasciate nuove disposizioni nel Dpcm, si è espresso il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano: “Vi parlo come se foste i miei figli, i miei fratelli, i miei nipoti: fermatevi e tornate indietro. Scendete alla prima stazione ferroviaria, non prendete gli aerei per Bari e per Brindisi, tornate indietro con le auto, lasciate l’autobus alla prossima fermata. Non portate nella vostra Puglia l’epidemia lombarda, veneta ed emiliana scappando per prevenire l’entrata in vigore del decreto legge del Governo“. Per chi rientra, invece, verrà disposto un periodo di isolamento fiduciario per 14 giorni.