Coronavirus, New York: 650 cadaveri trovati nei camion frigo

Il Covid-19 fa sempre più paura e anche New York trema all’ipotesi di una seconda ondata. La pandemia non molla infatti la presa sugli Stati Uniti. Questi, in media, hanno registrato più di 110.000 casi al giorno nell’ultimo mese, con picchi fino a 200.000. Il sindaco di New York Bill de Blasio ha disposto la chiusura delle scuole pubbliche. Non è escluso che a breve possano scattare altre restrizioni nel tentativo di contenere il virus.

Le salme nei camion frigoriferi

Intanto proprio mentre la Grande Mela si trova ancora a fare i conti con la prima ondata della scorsa primavera sono stati ritrovati centinaia di corpi di persone morte a causa del virus nei mesi scorsi. Decine e decine di camion frigoriferi sono parcheggiati sul lungofiume a Brooklyn. Dentro ci sono le salme di tante persone che hanno perso la vita. Sono circa 650. Si tratta di uomini e donne per cui non è stato possibile rintracciare le famiglie o persone per le quali non si potevano permettere un’adeguata sepoltura. I camion frigoriferi sono stati disposti come obitorio di emergenza durante il picco della pandemia. Da allora le autorità sono al lavoro per rintracciare e aiutare i familiari delle vittime.

Emergenza Coronavirus e obitori

La situazione è particolarmente grave anche a El Paso, in Texas, dove il sindaco Dee Margo ha chiesto e ottenuto l’intervento della Guardia Nazionale per aiutare gli obitori della contea travolti dal balzo dei decessi per Covid. Molte restrizioni sono scattate in quasi tutti gli stati americani in vista della festa del Ringraziamento, che cade l’ultimo giovedì del mese di novembre.

