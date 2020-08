Coronavirus: nuovi casi in tutte le regioni italiane, i dati di oggi

E' in lieve aumento il numero degli attualmente positivi per coronavirus nelle ultime 24 ore: lo rivelano i dati odierni del ministero della Salute

E’ in lieve aumento il numero degli attualmente positivi per coronavirus nelle ultime 24 ore: secondo i dati del ministero della Salute, gli attuali malati sono 12.953, rispetto a ieri 29 in più.

Le persone in isolamento domiciliare sono 12.139, rispetto a venerdì 36 in più, mentre i pazienti ricoverati negli altri reparti degli ospedali sono 8 in meno: dai 779 di ieri ai 771 di oggi. Resta stabile il numero delle terapie intensive – scrive Ansa – con 43 pazienti, solo uno in più rispetto a ieri.

Nuovi casi in tutte le Regioni

In tutte le regioni si sono registrati nuovi casi. Tra tutte le regioni, solo in Sardegna e Molise non si sono registrati nuovi casi. I maggiori aumenti di contagi nelle ultime 24 ore si sono verificati in Lombardia (76), Veneto (63), Emilia Romagna (44), Piemonte (31) e Sicilia (28). Le persone, tra dimessi e guariti, sono 201.947 (+305). I tamponi effettuati nell’ultimo giorno sono 53.298, circa seimila in meno di ieri.

