Coronavirus, l’Iss: “Rt a 1,5, situazione molto grave”

Sulla recrudescenza del Covid ormai il dibattito è aperto. Con la questione focale che, al momento, è la stessa: lockdown sì o lockdown no. Da un lato lo spettro della crescita dei contagi, che di giorno in giorno toccano livelli record praticamente in tutta Italia. Dall’altro, l’ombra di una crisi economica che, con una chiusura generalizzata, potrebbe toccare nuovamente vertici insostenibili. Ma se la classe politica si divide fra chi invoca nuove restrizioni e chi, come il premier, cerca di temporeggiare su nuove chiusure totali, le autorità sanitarie premono affinché si prendano provvedimenti immediati. L’ultimo campanello d’allarme lo suona l’Istituto superiore di Sanità (Iss). “L’epidemia è in rapido peggioramento. Sono necessarie misure, con precedenza per le aree maggiormente colpite, che favoriscano una drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone e che possano alleggerire la pressione sui servizi sanitari, comprese restrizioni nelle attività non essenziali e restrizioni della mobilità”.

Iss: “Rt nazionale a 1.5”

Secondo quanto rilevato dall’Iss, per la settimana del 12-18 ottobre 2020 la situazione in Italia avrebbe mostrato criticità evidenti, soprattutto nei servizi territoriali. Al momento, l’evidenza di casi è rapidamente in aumento con Rt nazionale di 1.5 nel suo valore medio. Una situazione “complessivamente e diffusamente molto grave sul territorio nazionale con rischio di criticità importanti a breve termine in numerose Regioni/PA italiane”. Fra i consigli avanzati dall’Iss, è fondamentale “che la popolazione rimanga a casa quando possibile e riduca tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie”.

Focolai attivi

Come precisato dall’Istituto Superiore di Sanità, per quanto riguarda le Regioni, è importante che queste ultime “realizzino una rapida analisi del rischio”. Considerando inoltre “un tempestivo innalzamento delle misure di mitigazione nelle aree maggiormente affette”. Al momento, ha spiegato l’Iss nel suo report settimanale, sono complessivamente 7.625 i focolai attivi. Di cui 1.286 nuovi, e per la prima volta in undici settimane è in diminuzione il numero di nuovi focolai (nella precedente settimana di monitoraggio erano stati segnalati 4.913 focolai attivi di cui 1.749 nuovi).

