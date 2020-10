Attenzione totale, soprattutto in una fase in cui i contagi da coronavirus stanno risalendo. Mette in guardia gli italiani il premier Giuseppe Conte che, parlando all’esterno di Palazzo Chigi, ribadisce che il governo “si impegnerà a non applicare misure troppo rigide” ma invita tutti a una maggiore prudenza. “La curva sta risalendo lo vediamo negli ultimi giorni in tutta l’Ue sta risalendo. Non ci possiamo permettere distrazioni e abbassare il livello di attenzione e concentrazione”. E ancora: “Non manderemo le forze di polizia nelle abitazioni private, però dobbiamo assumere comportamenti prudenti per gestire la fase”.

Conte: “Attenzione nel privato”

Occhio vigile, quindi, soprattutto nelle relazioni familiari e amicali: “Dobbiamo migliorare i comportamenti anche in abitazioni private, l’evoluzione della curva si è innalzata soprattutto per dinamiche in ambito famigliare e amicale. Dobbiamo indossare mascherine se ci si avvicina a persone fragili, se si ricevono ospiti. E vi invitiamo a limitare il numero di ospiti non più di sei e di non svolgere feste e party in casa, sono situazioni di insidie pericolose”.

In aggiornamento