Coronavirus, aumentano ancora i casi: 11.705 in 24 ore, 69 i decessi

Salgono ancora i casi di coronavirus in Italia: dopo aver superato quota 10 mila, i contagi sfondano gli 11 mila giornalieri, arrivando a un totale di 11.705 nelle ultime 24 ore. Il bollettino del Ministero della Salute riferisce quindi di 780 casi in più rispetto a ieri, in una giornata che ha visto peraltro meno tamponi: 146.541 contro 165.837 (numero record in un solo giorno). Le vittime sono oggi 69 contro le 47 di ieri, per un totale complessivo di 36.543 dall’inizio della pandemia.

In aggiornamento

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: [email protected]

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.