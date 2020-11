Coronavirus, 36.176 casi e 653 vittime. Scende ancora il tasso di positività: 14,4%

Altri 36.176 casi di Covid-19 e altre 653 vittime. Questi i dati del nuovo bollettino emesso dal Ministero della Salute sull’andamento del coronavirus in Italia. Il totale dei contagiati, dall’inizio della pandemia, arriva a 1.308.528, mentre il bilancio complessivo delle vittime si attesta a 47.870. Con 250.186 tamponi (circa 15 mila in più di ieri), il rapporto tra test e nuovi positivi resta sostanzialmente invariato: 14,4%, ieri era di 14,6%. Da tre giorni, comunque inferiore al 15%. Altra frenata anche nei ricoveri in terapia intensiva: 42 nuovi pazienti in 24 ore, per un totale di 3.712 posti. Per quanto riguarda i ricoverati nei reparti ordinari, l’aumento è di 106, 33.610 in totale. I guariti sono 17.020 nell’ultima giornata, 489.987 dall’inizio della pandemia. Altre 724.349 persone sono in isolamento domiciliare per coronavirus, + 18.355 nelle ultime 24 ore.

