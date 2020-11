Coronavirus, 25.853 casi su 230.007 tamponi. I decessi sono 722

Cala per il secondo giorno consecutivo il rapporto fra tamponi e nuovi positivi: a fronte di 230.007 tamponi eseguiti, sono risultate positive 25.853 persone, per un tasso di positività che si attesta all’11,24%. I decessi calano rispetto a ieri ma il bilancio resta drammatico: 722 vittime nelle ultime 24 ore. I pazienti in terapia intensiva aumentano di 32 unità, per un totale di 3.848. Calano ancora i ricoverati con sintomi: dai 34.577 di ieri ai 34.313 di oggi (-264). Cala anche il numero degli attualmente positivi, -6.689, visto anche l’incremento dei guariti, 31.819 nelle ultime 24 ore. Questo il bilancio complessivo del Ministero della Salute sull’andamento del coronavirus in Italia.

Resta la Lombardia la regione a maggior incremento di casi, con altri 5.173 registrati nelle ultime 24 ore. A seguire il Piemonte (+2.878) e la Campania (+2.815). Solo 27 casi in Valle d’Aosta, il territorio italiano che fa registrare l’aumento minore.

