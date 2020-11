Altri 34.282 casi di coronavirus in Italia, con 753 vittime. Numeri riferiti dal Ministero della Salute e superiori ai 32.191 nuovi contagi e ai 731 decessi della giornata di ieri. I tamponi sono stati 234.834, il che porta l’indice del rapporto fra test e nuovi positivi a calare ulteriormente: dal 15,4% di ieri all’attuale 14,6%. Il totale delle vittime si attesta a 47.217 dall’inizio della pandemia, mentre il numero degli attuali positivi in Italia tocca i 743.168. Aumenta il numero dei guariti e dei dimessi, che passa dai 15.434 di ieri agli attuali 24.169. Per quanto riguarda le terapie intensive, l’aumento è di 58 unità, meno di ieri (+120), così come diminuiscono i ricoveri nei reparti ordinari: +430 contro i 538 di ieri, per un totale di 33.504.

