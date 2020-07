Coronavirus, aumentano i contagi. 11 vittime in 24 ore

I decessi totali sono 35.028. Il numero dei positivi dall’inizio dell’epidemia, compresi morti e guariti, registra un incremento di 233 casi. I guariti, in totale, sono 196.483, 237 nelle ultime 24 . I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 50, cioè 3 in meno rispetto a ieri.

In Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 243.976. Le vittime, in totale, sono 35.028, con 11 decessi nelle ultime 24 ore, quindi il dato è sceso rispetto ai 20 di ieri. Il totale dei positivi, compresi morti e guariti, registra un incremento di 233 casi, mentre ieri erano 230.

Degli undici decessi, 3 si sono registrati in Lombardia, 2 in Emilia Romagna e Toscana, 1 in Piemonte, Liguria, Lazio e Campania. I ricoverati sono 771, 21 in più rispetto a ieri, mentre nelle terapie intensive sono 50 i pazienti ancora in cura, 3 meno rispetto a ieri. Restano in isolamento domiciliare 11.635 pazienti (-35). Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti oltre 50mila tamponi.

I ricoverati con sintomi sono 771 (+20). I tamponi sono al momento 6.154.259, in aumento di 50.767 rispetto a ieri. I casi testati sono finora 3.692.257, al netto di quanti tamponi abbiano fatto. La Regione Emilia Romagna ha comunicato che in seguito a una verifica sui dati dei giorni passati sono stati eliminati due casi (uno a Parma e uno a Ferrara) in quanto non casi di Covid19.

I dati di ogni Regione diffusi dal Ministero della Salute

Le persone attualmente positive sono:

7.421 in Lombardia

856 in Piemonte

1.228 in Emilia-Romagna

502 in Veneto

318 in Toscana

186 in Liguria

852 nel Lazio

155 nelle Marche

16 nella Provincia autonoma di Trento

272 in Campania

70 in Puglia

96 in Friuli Venezia Giulia

119 in Abruzzo

158 in Sicilia

101 nella Provincia autonoma di Bolzano

12 in Umbria

10 in Sardegna

69 in Calabria

2 in Valle d’Aosta

8 in Molise

5 in Basilicata.

Le vittime

Se ne registrano:

16.778 in Lombardia (+3)

4.119 in Piemonte (+1)

4.273 in Emilia-Romagna (+2)

2.047 in Veneto

1.129 in Toscana (+2)

1.565 in Liguria (+1)

849 in Lazio (+1)

987 nelle Marche

405 nella Provincia autonoma di Trento

433 in Campania (+1)

548 in Puglia

345 in Friuli Venezia Giulia

468 in Abruzzo

283 in Sicilia

292 nella Provincia autonoma di Bolzano

80 in Umbria

134 in Sardegna

97 in Calabria

146 in Valle d’Aosta

23 in Molise

27 in Basilicata.

È stato Individuato un nuovo cluster a Savona con 18 nuovi positivi.

I casi di importazione

Sono molti, come emerge dai dati del Lazio. “Oggi registriamo un dato di 14 casi. Di questi 13 sono casi di importazione: 9 casi hanno un link con voli di rientro dal Bangladesh già attenzionati, un caso di rientro dall’India, uno dal Montenegro, uno da Albania e uno dalla Romania“, rende noto l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato.