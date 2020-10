Coronavirus nel mondo: il Brasile verso i 5 milioni di contagi

Il Brasile ha registrato 819 decessi per Covid-19 nelle ultime 24 ore: i decessi per la malattia sono 147.494, mentre il numero di infezioni sfiora i 5 mln di casi. Lo ha reso noto il governo.

Secondo i dati diffusi nel più recente bollettino del Ministero della Salute, con 41.906 nuovi contagi da coronavirus registrati nell’ultimo giorno, il colosso sudamericano raggiunge un totale di 4.969.141 casi confermati e con i suoi 210 milioni di abitanti il Brasile è il terzo Paese al mondo con il maggior numero di contagi dopo Usa e India.

Usa, i casi superano quota 7,5 milioni

I casi di coronavirus negli Stati Uniti hanno superato quota 7,5 milioni: lo riporta la Johns Hopkinks University, secondo cui il Paese conta ad oggi 7.500.964 contagi, inclusi 210.886 decessi.

Secondo i conteggi dell’università americana, il Paese ha registrato ieri almeno 43.562 nuovi contagi, mentre i decessi nelle 24 ore sono stati 705. I totali includono i casi registrati nei 50 Stati, nel Distretto di Columbia, nei territori statunitensi e quelli di persone rimpatriate.

Qui l’elenco dell’Oms in merito alle 10 Nazioni con il maggior incremento di nuovo casi in 24 ore.

Oms: “Forse il vaccino sarà pronto per la fine di quest’anno”

Un messaggio di speranza arriva dal direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Forse il vaccino sarà pronto per la fine di quest’anno”, ha detto il numero uno dell’Organizzazione Mondiale della Sanità a margine di una due giorni di riunioni del comitato esecutivo dell’organismo. Ghebreyesus non ha però specificato quale, tra i vaccini in fase di test clinici, potrebbe essere disponibile. Al momento, sono 40 i vaccini sotto studio.

Fauci: “Focolaio Casa Bianca si poteva prevenire”

pandemia non è una bufala: lo ha detto ieri l’immunologo membro della task force dell’amministrazione Usa contro il Covid-19, Anthony Fauci, secondo quanto riporta la Cnn. Il focolaio di coronavirus alla Casa Bianca avrebbe potuto essere evitato ed è la prova che la: lo ha detto ieri l’immunologo membro della task force dell’amministrazione Usa contro il Covid-19,, secondo quanto riporta la Cnn.

Panama 683 casi, “Situazione sotto controllo”

Panama ha aggiunto 683 nuovi casi di Covi-19 e 10 decessi, che hanno portato a 116.602 infezioni confermate e 2.440 decessi per malattia in 213 giorni di pandemia. Il Ministero della Salute ha aggiunto nel suo rapporto quotidiano che ci sono 851 persone ricoverate in ospedale, 116 in unità di terapia intensiva (ICU) e 735 nel reparto comune, mentre 19.980 sono isolate a casa e 381 negli hotel ospedalieri. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 5.925 test di rilevamento per il nuovo coronavirus SARS-CoV-2, che hanno prodotto una positività dell’11,5%.

