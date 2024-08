Coppa Italia, c’è il Napoli

Secondo turno di Coppa Italia, con in campo anche le squadre di serie A. Curiosità per vedere all’opera il nuovo Napoli di Antonio Conte che, in un Maradona sold out, affronterà il Modena. Tocca anche all’Udinese che se la vede in casa contro l’Avellino, con il Genoa che a Marassi sfida la Reggiana e il Monza che se la vede con il Sudtirol. Curiosità per vedere all’opera il Verona. Il neo promosso Parma sfida al Tardini il Palermo, mentre il Venezia è atteso all’impegno di Brescia. Il Toro se la vede con il Cosenza, il Lecce a via del Mare contro il Mantova, mentre il Cagliari del nuovo tecnico Davide Nicola, sfida in casa la Carrarese.

Secondo turno, il programma:

Venerdì 9 agosto

SASSUOLO-CITTADELLA (ore 18.00)

UDINESE-AVELLINO (ore 18.30)

GENOA-REGGIANA (ore 20.45)

MONZA-SUDTIROL (ore 21.15

Sabato 10 agosto

CREMONESE-BARI (ore 18.00)

VERONA-CESENA (ore 18.30)

EMPOLI-CATANZARO (ore 20.45)

NAPOLI-MODENA ( ore 21.15)

Domenica 11 agosto

BRESCIA-VENEZIA (ore 18.00)

PARMA-PALERMO (ore 18.30)

SAMPDORIA-COMO (ore 20.45)

TORINO-COSENZA (ore 21.15)

Lunedì 12 agosto

FROSINONE-PISA (ore 18.00)

LECCE-MANTOVA (ore 18.30)

SALERNITANA-SPEZIA (ore 20.45)

CAGLIARI-CARRARESE (ore 21.45)