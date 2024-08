Contro il gran caldo, i consigli di Croce Rossa italiana

L'organizzazione ricorda di bere molto anche in assenza di sete, uscire nelle ore più fresche e preferire le zone d'ombra. Valastro (Cri): "Per assistenza chiamare il 1520"

Croce Rossa italiana in campo contro l’emergenza caldo. Il presidente dell’organizzazione Rosario Valastro ricorda quali sono i comportamenti corretti da tenere durante in questo periodo dell’anno, soprattutto in vista del fine settimana dove le massime potranno superare i 40 gradi, e in caso di bisogno invita a contattare il numero di pubblica utilità 1520, centrale di risposta della Cri attiva 24/7.

Accorgimenti

Secondo gli esperti, il prossimo weekend sarà il più caldo dell’anno, con le temperature che torneranno a salire, da Nord a Sud, con massime che supereranno i 40 °C. “Il riscaldamento globale, prima conseguenza del Climate Change, rende ancora più difficile sopportare un clima tanto torrido. Per questa ragione è importante adottare dei piccoli accorgimenti al fine di tutelare la propria salute dai pesanti effetti delle ondate di calore sul nostro organismo – ha dichiarato Rosario Valastro, Presidente della Croce Rossa Italiana – . Adattare il nostro stile di vita a queste temperature è fondamentale per superare il caldo“. Croce Rossa ricorda che è importante fare attenzione all’alimentazione, bere molto anche in assenza di sete, uscire nelle ore più fresche della giornata e preferire le zone d’ombra all’esposizione al sole.

Numero pubblica utilità

“Qualora poi si presentassero dei sintomi come debolezza o vertigini, si potrebbe trattare di un’insolazione o di un colpo di calore, è quindi bene chiedere subito aiuto. La Centrale di Risposta Nazionale della Croce Rossa Italiana è attiva 7 giorni su 7, 24 ore al giorno, per supportare chiunque abbia bisogno di assistenza, anche in questo periodo. Per ricevere supporto è sufficiente chiamare il numero di pubblica utilità 1520“.

Insieme contro caldo e solitudine

“La Centrale riceve ogni giorno circa 160 chiamate, 160 storie di persone che si rivolgono a noi. Mi ha colpito quella di Francesca, una donna di 82 anni che vive sola in una casa di piccole dimensioni e senza aria condizionata, che ha chiesto aiuto per affrontare il caldo. Il Comitato locale competente della CRI ha garantito alla signora un supporto nelle ore calde della giornata e anche un po’ di compagnia. Perché insieme è più facile superare sia il caldo che i momenti di solitudine“, ha concluso Valastro.

Altre iniziative

I Comitati della Croce Rossa presenti in tutto il Paese stanno inoltre supportando la popolazione con numerose iniziative locali; come “Cri in bici”, che vede volontarie e volontari della Croce Rossa Italiana impegnati in bicicletta per le strade delle città, pronti a fornire supporto o a prestare soccorso a chiunque sia messo alle corde dal caldo di questi giorni.

Fonte Ansa