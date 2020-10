Conte firma il Dpcm: locali chiusi alle 18 ma aperti la domenica

Stretta su ristoranti, bar e gelaterie. Stop a palestre, piscine e centri benessere, così come a musei e teatri. Misure in vigore fino al 24 novembre

La firma attesa al nuovo Dpcm è arrivata in mattinata: nuovi stop imposti al Paese per contenere l’emergenza coronavirus, con misure restrittive che colpiscono in particolar modo bar e ristoranti. I locali (compresi bar e gelaterie) verranno chiusi alle ore 18 nei giorni feriali ma sarà consentita loro l’apertura domenicale e quella nei giorni festivi. Una misura che entrerà in vigore domani e che verrà protratta per un mese, fino al 24 novembre, nella speranza che la curva epidemiologica si affievolisca. E, di rimando, che il nuovo rallentamento delle attività non gravi in modo sostanziale sugli imprenditori. Anche perché non sono solo i locali a essere soggetti a restrizioni: con il nuovo Dpcm, stop a cinema, teatri, casinò e sale scommesse. Ma anche a palestre, piscine, centri benessere e termali. Niente celebrazioni nemmeno in caso in caso di matrimoni.

Per quanto riguarda le scuole, per le superiori sarà possibile portare la misura della didattica a distanza anche oltre il 75%. Una via di mezzo rispetto alla richiesta di alcune Regioni di Dad al 100%.

In aggiornamento

