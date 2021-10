Consiglio Ue, Draghi: “Le regole sono chiare, non ci sono alternative”

Dopo i due giorni di lavori, durante la conferenza stampa il presidente Draghi ha dichiarato che “il Consiglio di oggi, immaginato come se fosse una riunione di transizione, senza grandi discussioni, si è rilevato importante e con discussioni approfondite e complesse“.

“Regole chiare”

Sulla Polonia “non ci sono alternative, le regole sono chiare. Non è stata messa in discussione la legge secondaria dell’Unione, ma la legge primaria, il trattato. Quindi non ci sono alternative, le regole sono chiare su questo”, ha aggiunto il premier italiano. “Detto questo è chiaro che bisogna mantenere aperta la via del dialogo”, ha aggiunto Draghi.

Migrazioni

Sul tema delle migrazioni, uno di quelli sul tavolo del Consiglio, il presidente ha detto: “Sono molto soddisfatto di come si è conclusa la discussione su questi punti. Il testo originario parlava solo di movimenti secondari senza citare l’equilibrio tra responsabilità e solidarietà. Il testo attuale ha introdotto questo concetto”. Il presidente ha aggiunto che il tema riguarda tutti i Paesi europei “non ha senso privilegiare un Paese o una rotta” e che “sui rimpatri e le riammissioni occorre che l’Ue agisca tutta insieme”.

I temi economici

Nel corso della conferenza, il presidente del Consiglio italiano ha toccato anche diversi temi economici. In merito alla discussione sulla revisione delle regole del Patto di Stabilità, ha detto Draghi “abbiamo un anno, c’è tempo per maturare punti di vista che siano realistici”. “Gli impegni che stiamo prendendo sulle vaccinazioni, sulla salute per affrontare future pandemie, sulle vaccinazione nel resto del mondo, sono di una dimensione tale che andranno affrontati con regole di bilancio diverse”, ha proseguito.

