Dal Consiglio europeo via libera alla candidatura dell’Ucraina

Il Consiglio Europeo ha dato formalmente il via libera alla concessione a Ucraina e Moldavia di Paesi candidati all’ingresso nell’Ue, sulla base delle raccomandazioni della Commissione.

Zelensky: “Un momento unico e storico”

“E’ un momento unico e storico“, scrive il presidente Volodymyr Zelensky su Twitter dopo il via libera del Consiglio Ue allo status di candidato all’adesione per il suo Paese ringraziando “Charles Michel, Ursula von der Leyen e i leader dell’Ue per il sostegno”. “Il futuro dell’Ucraina è all’interno dell’Ue”, ha aggiunto.

Michel: “Messaggio di determinazione politica”

“E’ un momento storico che ci permette di definire il perimetro dell’Ue“, ha detto il presidente del Consiglio Ue Charles Michel in conferenza stampa parlando della decisione dei 27 leader su Ucraina, Moldavia e Georgia. “E’ un messaggio forte, di determinazione politica. Abbiamo trovato un accordo anche su come portare il sostegno all’Ucraina, a livello finanziario e militare e abbiamo confermato la nostra determinazione a contrastare le conseguenze dell’aggressione russa a livello anche alimentare ed energetico”, ha aggiunto.

Von der Leyen: “Bellissima giornata per l’Europa”

“Questo è un momento determinante, è una bellissima giornata per l’Europa. Oggi i leader concedono a Ucraina, Moldavia e Georgia una prospettiva europea. Non ci può essere un migliore segnale di speranza per i cittadini” di questi tre Stati. “Naturalmente questi Paesi dovranno fare i compiti a casa” prima dell’adesione “ma sono convinta che lo faranno in maniera rapida”, ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in conferenza stampa. “Questa è una decisione che ci rafforza tutti, non solo Ucraina Moldavia e Georgia ma anche l’Ue”, ha aggiunto.

La Bosnia

“Il Consiglio europeo è pronto a prendere in considerazione lo status di Paese candidato della Bosnia dopo che la Commissione avrà presentato un suo rapporto”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel. Luce verde, inoltre, alla “prospettiva europea” per la Georgia.

