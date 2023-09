Comincia il G20 in India. Modi: “Il mondo soffre una crisi di fiducia”

Si aprono a New Delhi i lavori del summit che raduna le principali economie globali. L’Unione africana diventa membro permanente

Comincia oggi a New Delhi il summit del G20, il principale forum di cooperazione economica e finanziaria che riunisce le principali economie globali. In apertura del lavori, il primo ministro indiano Narendra Modi ha annunciato che l’Unione africana diventa membro permanente del gruppo e ha detto che “il mondo soffre di una crisi di fiducia”.

Il saluto di Biden

Biden ha accennato un saluto militare avvicinandosi a Modi che, dopo la stretta di mano, gli ha spiegato il significato della ruota Konark rappresentata alle loro spalle, un simbolo di democrazia. Subito dopo è stata la volta di Mbs, a cui il padrone di casa ha riservato una stretta di mano e un abbraccio.

Le sessioni

Con l’arrivo del presidente Usa Joe Biden e del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman al Bharat Mandapam, alla sede del summit G20, il premier indiano Narendra Modi ha dato il via ai lavori del primo dei due giorni di vertice in cui annuncerà la Global Biofuel Alliance. “La prima sessione è dedicata al tema ‘Una Terra‘, alla quale ne seguirà un’altra dal tema ‘Una Famiglia‘, seguendo l’approccio della presidenza indiana sulla inclusività, la ricerca di soluzioni, l’ambizione e la decisione.

“Approccio umano-centrico”

“L’India dà il benvenuto a tutti i delegati al G20. Abbiamo bisogno di avere un approccio umano-centrico verso ogni sfida”. Con queste parole il primo ministro indiano Narendra Modi ha aperto i lavori del summit a New Delhi. “Il mondo ha una grave crisi di fiducia e la guerra l’ha resa più profonda. Se riusciamo a sconfiggere il Covid, possiamo sconfiggere questa crisi di fiducia”, ha aggiunto: “Dobbiamo approcciare alla nostra responsabilità in modo umano-centrico. Dovremo tutti cercare soluzioni concrete al terrorismo, al cambiamento climatico, alle catene degli approvvigionamenti, alla cybersicurezza“.

Unione africana

L’Unione africana ha ufficialmente un posto al G20 come membro permanente. Lo ha annunciato il primo ministro indiano Narendra Modi, aprendo i lavori del summit a New Delhi. Concluso il suo discorso introduttivo, Modi ha invitato il presidente dell’Unione africana Azali Assoumani, presidente delle Comore, a prendere posto abbracciandolo. Assoumani si è seduto fra gli altri leader mentre un addetto sistemava sul tavolo il cartellino dell’Ua e la bandiera verde dell’organizzazione internazionale. Un momento storico salutato dall’applauso dei leader. “Con l’approvazione di tutti, propongo che l’Unione Africana prenda il suo posto come membro permanente del G20”, ha detto Modi, prima dell’applauso che ha sancito l’ingresso dell’organizzazione continentale composta di 55 Stati, nata nel 2002.

