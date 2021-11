Attimi di terrore in serata tra gli avventori di un bar di Arzano, in provincia di Napoli, quando ignoti sono entrati nel locale e hanno esploso colpi di arma da fuoco. Cinque persone sono rimaste ferite, una delle quali per errore. Uno dei feriti sarebbe già noto alle forze dell’ordine.

Cos’è successo

Erano circa le 20 quando al Roxy Bar, locale al pianterreno di una palazzina di sei piani in via Silone, in un’area non molto affollata di Arzano, cinque persone sono rimaste ferite in un’azione di natura verosimilmente camorristica, secondo le forze investigative, e portate nei vicini ospedali. Le indagini sull’accaduto sono in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Casoria e del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna.

I feriti

Due dei cinque feriti, secondo quanto si apprende dai carabinieri, dovrebbero essere vicini al clan della “167” del centro alle porte di Napoli, mentre per altri due sono in corso accertamenti. Uno dei feriti è Salvatore Petrillo, già noto alle forze dell’ordine. La quinta persona è stato colpita per errore.

