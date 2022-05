Choc a Venezia: ex cameriere si uccide davanti ai passanti

Choc a Venezia, dove un uomo si è ucciso sparandosi davanti ai passanti e ai turisti che in questo fine settimana dal clima estivo affollavano la Serenissima. Una scena agghiacciante successa oggi pomeriggio, 21 maggio, in Calle Larga XXII Marzo davanti al negozio di un importante brand di abbigliamento, poco lontano da Piazza San Marco.

Il suicidio

Attorno alle 16 un uomo ha estratto la pistola e si è sparato in mezzo alla gente a ridosso della vetrina del negozio Bradbury. L’uomo, che indossava una camicia azzurra, un paio di pantaloni chiari, si è accasciato ormai senza vita a terra davanti ai clienti e ai turisti attoniti e sotto choc che proprio in quel momento transitavano in quella che è la principale via dello shopping a Venezia. La vittima è un 89enne, ex cameriere, che viveva poco lontano da Piazza San Marco. Ancora sconosciuti i motivi del gesto: sulla vicenda indagano i carabinieri. Sul posto anche il questore di Venezia, dott. Maurizio Masciopinto.

