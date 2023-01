Nella chiesa di St. Oswald il libro delle condaglianze per Benedetto XVI

Joseph Ratzinger nacque a Marktl il 16 aprile 1927. Nel libro si trovano questa mattina saluti e ringraziamenti in tedesco, in italiano e in spagnolo

Sono migliaia i fedeli che sono in fila alla Basilica Vaticana per rendere omaggio a Benedetto XVI. E anche all’estero sono moltissime le manifestazioni di affetto nei confronti del Papa emerito.

L’omaggio a Benedetto XVI nella chiesa di St. Oswald

Nella chiesa di St. Oswald, nel villaggio di Marktl am Inn in Baviera, resta aperto il libro delle condoglianze per Benedetto XVI. Joseph Ratzinger nacque a Marktl il 16 aprile 1927. Nel libro si trovano questa mattina saluti e ringraziamenti in tedesco, in italiano e in spagnolo. Sabato nella chiesa di St. Oswald, dove Benedetto fu battezzato lo stesso giorno della sua nascita, si era svolta una prima celebrazione, mentre ieri sera si è tenuto un rosario per il papa emerito. Durante il rosario sono stati letti frammenti del suo testamento spirituale. Anche il libro dei visitatori della casa natale del papa a Marktl, a pochi metri di distanza dalla chiesa, si è trasformato da due giorni in un piccolo elenco di saluti rivolti a Benedetto XVI.

Fonte Ansa