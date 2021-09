Nella riunione del Consiglio dei ministri che si terrà domattina a Palazzo Chigi alle 9:30 ci sarà la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2021, intanto oggi nella riunione della cabina di regia il ministro dell’Economia Daniele Franco ha presentato alcuni dei numeri previsti nella Nadef, come la stima di una crescita al +6%. Intanto, in vista della legge di bilancio 2022, cominciano a mettersi sul tavolo alcune proposte di misure.

Crescita, deficit, debito

Nel 2021 più crescita e meno deficit di quanto preventivato nei mesi scorsi. Trai i numeri contenuti nella Nota, la crescita al +6%, un deficit di due punti inferiore rispetto alle stime di aprile, che scende quindi dall’11,8% al 9,5% e un debito che resterà al di sotto del 160%.

Superbonus

Tra le misure, già nella Nadef potrebbe rientrare la proroga al Superbonus 110%, fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle e dall’attuale ministro per le Politiche agricole Stefano Patuanelli. Sarebbero stati chiesti anche impegni come portare a regime l’assegno unico per i figli o la riforma degli ammortizzatori. Per i dettagli, ha spiegato Franco, bisognerà comunque aspettare la legge di Bilancio. Per la nuova cassa integrazione potrebbe essere creato un fondo apposito e la norma poi inserita in manovra, ma non sarebbe stata raggiunta ancora nessuna decisione.

