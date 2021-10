In discussione nel Cdm bozza per disposizioni che prevede disposizioni a partire da lunedì 11 ottobre

E’ durato circa un ora l’incontro a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e il segretario della Lega Matteo Salvini. In corso il Consiglio dei ministri, a cui partecipano quelli della Lega, sul tavolo il decreto che tra le altre cose modifica le percentuali delle capienze per i luoghi della cultura, dello sport e riapre le discoteche.

L’incontro

“Un’ora di confronto con il presidente Draghi. Incontro molto utile: proposte e soluzioni condivise e impegno a confrontarci sul futuro dell’Italia ogni settimana”, ha scritto su Twitter in segretario della Lega dopo l’incontro con il premier.

Nel colloquio tra i due, fa sapere Palazzo Chigi con una nota, è stato confermato l’impegno del Governo a evitare ogni aumento della pressione fiscale e a proseguire nel percorso delle riaperture, tenendo conto del miglioramento della situazione epidemiologica.

Il cdm sulle capienze

Si è riunito il Consiglio dei ministri per decidere, tra le altre cose, sulle capienze di luoghi di cultura, sport e sale da ballo. “Sono ottimista”, ha detto il ministro della Cultura Dario Franceschini all’ingresso a Palazzo Chigi. Nella bozza del decreto in discussione sarebbe previsto che a partire da lunedì 11 ottobre le disposizioni siano prevedano piena capienza per i luoghi di cultura, come cinema e teatri, per gli eventi sportivi una capienza fissata al 60% al chiuso e del 75% all’aperto, per le discoteche il limite del 50% al chiuso e del 75% all’aperto.

