Caso Daniels, pena rinviata per Trump

Il giudice Juan Merchan ha rinviato a dopo le elezioni la decisione sulla pena per il Tycoon in relazione al caso Stormy Daniels

La decisione sulla pena per Donald Trump, in relazione al caso Stormy Daniels, è rinviata a dopo il voto. Lo ha deciso il giudice Juan Merchan. Per la vicenda, il candidato alla presidenza americana rischia fino a quattro anni di carcere.

Trump, rinviata la pena

Il giudice Juan Merchan ha rinviato a dopo le elezioni la decisione della pena contro Donald Trump per il caso dei pagamenti in nero alla porno star Stormy Daniels prevista il 18 settembre. Il Tycoon rischia fino a 4 anni di carcere.

Il Tycoon: “Annullare il caso”

Donald Trump ha accolto con favore la decisione del giudice Juan Merchan di rinviare al 26 novembre, quindi dopo il voto, la sentenza sulla pena nel caso dei pagamenti in nero alla porno star Stormy Daniels. In un post sul suo social media Truth il Tycoon ribadisce che si tratta di “una caccia alle streghe” contro di lui e chiede che il caso “sia annullato” in base alla sentenza della Corte suprema americana sull’immunità.

Fonte: Ansa