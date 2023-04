La capolista allunga

Solo una vittoria poteva cancellare l’inopinato stop della settimana scorsa contro il Milan. E il Napoli non ha fallito. E’ passato a Lecce per 2-1 grazie al gol iniziale di Di Lorenzo. Poi, nella ripresa, il pari di Di Francesco prima del gol partita maturato in seguito ad una autorete di Gallo. Parte forte la squadra di casa, ma a passare, nel momento migliore dei salentini, è il Napoli con Di Lorenzo che di testa insacca dopo un centro di Kim. Nella ripresa il Lecce trova il pari dopo una manciata di minuti, grazie a Di Francesco che ribadisce in rete una corta respinta della retroguardia azzurra. Il Napoli si riprende subito e all’ora di gioco, torna in vantaggio grazie ad uno scellerato disimpegno leccese. Gallo devia male il pallone verso il portiere Falcone che clamorosamente manca il pallone: 2-1 e fine dei giochi anche se il coraggio del Lecce porta la squadra di Baroni vicina al pari nella parte discendente del match con Di Francesco. Finisce 2-1 e il Napoli sorride a pochi giorni dalla sfida Champions contro il Milan. Unico neo, l’infortunio a Simeone costretto a lasciare il campo per un problema al flessore della coscia destra. L’argentino è in dubbio per il match contro il Milan. Napoli a + 19 sulla Lazio, in campo domani sera all’Olimpico contro la Juve.

Inter, che beffa a Salerno

E’ un Venerdì di passione per l’Inter che non sa più vincere. A Salerno, arriva un misero pari al termine di una partita dominata in lungo e largo dai nerazzurri che hanno il solo torto di non concretizzare volume di gioco e occasioni da gol. Gosens illude, poi al tramonto del match, il pari di Candreva con un tiro cross che infila un impreparato Onana: è 1-1. Sorride Salerno, mastica amaro Inzaghi. L’Inter la sblocca subito grazie ad un gol di Gosens all’alba del match. Verticalizzazione di Asllani, sponda di Lukaku e il belga non sbaglia. L’Inter crea ma non monetizza. Nella ripresa, ancora occasioni per i nerazzurri. Ma super Ochoa si immola e dice sempre no. Lukaku centra la traversa e sulla ribattuta il portieremessicano si oppone alla conclusione a botta sicura di De Vrij. Sbaglia facile Lautaro e al tramonto del match, il pari della Salernitana. Tiro cross di Candreva, Onana legge malissimo la traiettoria, palla che lo scavalca e finisce in rete. Esplode l’Arechi. Per l’Inter, amarissima beffa.

L’Empoli frena il Milan

Una partita complicata contro l’Empoli, con il Milan che ci prova in tutte le maniere ma senza riuscire a sbloccarla. Pioli fa riposare molti titolari in vista del Napoli in Champions ma finisce col perdere punti pesanti in chiave Champions. Dentro titolari Rebic e Origi. Il croato si muove bene e crea subito una ghiotta palla gol, male invece il belga. Il Milan ci prova in tutte le maniere, il Var revoca un calcio di rigore nella ripresa, Florenzi centra il palo, segna Giroud di testa a un minuto dalla fine, ma gol annullato per un tocco con la mano del francese. Sette minuti di recupero, tutti nella metà campo toscana. L’Empoli perde tempo, ne fanno le spese Cambiaghi e Satriano, ammoniti. Assalto finale dei rossoneri, si gioca ad una porta, quella toscana con gli uomini di Pioli che vanno ripetutamente alla conclusione. Finisce sopra la traversa una conclusione di Florenzi. E finisce qui, con l’Empoli che conquista un ottimo punto. Delusione per il Milan che sale al terzo posto, ma perde l’attimo per allungare in chiave Champions.