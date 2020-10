Canottaggio, nazionale in quarantena: 89 positivi al ritorno dall’Europeo

Undici medaglie sull’aereo di ritorno, ma anche un bilancio di positività che ha costretto a provvedimenti immediati. Torna con 89 persone positive, tra atleti, staff, dirigenti e media, la nazionale italiana di canottaggio, volata in Polonia per gli Europei di Poznan. A quanto sembra, fra i componenti della squadra sarebbero risultate due persone con sintomatologie riconducibili a Covid. E, dopo il test che ne ha attestato la positività, si è dato il via agli esami per gli altri componenti del team e per i loro accompagnatori. Ora, tutti i partecipanti al viaggio sono in isolamento fiduciario.

