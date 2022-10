In calo i nuovi casi Covid giornalieri e i decessi

In un giorno sono stati effettuati 182.614 tamponi, rispetto ai 205.738 delle precedenti 24 ore, e il tasso di positività è al 15,90%

Diminuiscono i nuovi casi giornalieri di positività al Covid individuati nel nostro Paese, così come i decessi, in base agli ultimi dati del Ministero della Salute. E scendono anche l’incidenza, l’indice Rt e l’occupazione degli ospedali, rende noto il il direttore per la prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza, con una conseguente “decongestione delle strutture sanitarie“.

I dati

I nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore sono 29.040, quando ieri erano stati 31.760, mentre i decessi passano da 94 a 85.

I tamponi molecolari e antigenici eseguiti sono stati 182.614 contro i 205.738 del giorno precedente, mentre il tasso di positività aumenta leggermente dal 15,43% al 15,90%.

In aumento di sei unità i pazienti in terapia intensiva, 228, mentre i ricoverati nei reparti ordinari scendono dai 6.881 di ieri agli attuali 6.824.

Rezza: “Diminuzione dei casi e dell’occupazione degli ospedale”

“C’è ancora una diminuzione dei casi, dell’incidenza e dell’Rt che è appena al di sopra della soglia epidemica. Diminuzione anche dell’occupazione degli ospedali da parte dei malati Covid e quindi si registra una decongestione delle strutture sanitarie”, così Rezza nel video che accompagna il monitoraggio settimanale.