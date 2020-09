Cadavere riemerge dall’Adda, il papà di Hasfa atteso per il riconoscimento

Si recherà nel pomeriggio presso la camera mortuaria dell’ospedale di Sondrio Hamed Ben Duod, 37 anni, per riconoscere un corpo riemerso dal fiume Adda che potrebbe essere quello di sua figlia, Hasfa. La ragazza, di soli 15 anni, era scomparsa lo scorso 1 settembre, durante un’uscita nel Parco Bartesaghi. Caduta nel fiume, la giovanissima donna non è stata più ritrovata ma, nella serata di ieri, due pescatori avevano segnalato ai Vigili del fuoco “un corpo che galleggiava nell’Adda, in località San Pietro a Berbenno”. Il cadavere è stato poi recuperato nel punto esatto indicato e, da subito, è stato ipotizzato che potesse trattarsi della quindicenne.

Fra le acque dell’Adda

L’adolescente, per ogni giorno trascorso dalla sua scomparsa, è stata cercata da suo padre. L’uomo, dopo essersi calato fra le acque dell’Adda, ha dragato il fiume cercando qualche traccia che potesse consentirgli di ritrovare sua figlia. Un’incredibile forza d’animo, che ha raggiunto in breve tempo le cronache nazionali. Hamed, rientrato dall’originario Marocco dopo la tragedia, ha controllato le sponde del fiume nei pressi del luogo dove la ragazza era scomparsa, immergendosi poi per cercare di individuarla qualora si fosse incagliata sul fondale.

Descrizione corrispondente

Nel pomeriggio, il 37enne cercherà di capire se quel corpo riemerso dal fiume sia davvero quello di sua figlia. La descrizione fatta da chi lo ha recuperato corrisponde quasi in tutto e per tutto con la fisicità di Hasfa. Sia per quanto riguarda l’altezza che la probabile età. A incidere, inoltre, la pressoché precisa corrispondenza fra luogo della scomparsa e del ritrovamento. Non sarebbero presenti, inoltre, ulteriori denunce di ragazze scomparse nella zona. Il che restringe il campo delle ipotesi, anche se per la certezza servirà il riconoscimento di Hamed. Che ha riferito al Corriere della Sera: “Se è lei troverò pace”.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: [email protected]