Bulgaria, trovati i corpi di 18 migranti in un camion

Sono 18 i corpi senza vita di migranti afghani che sono stati trovati dentro un camion abbandonato nei pressi di Sofia, in Bulgaria. Altre 14 persone che erano sull’automezzo sono state ricoverate in ospedale, quattro di loro sono in gravi condizioni.

I cadaveri di 18 migranti sono stati trovati dentro un camion in Bulgaria. Lo rende noto il ministero dell’Interno di Sofia. Il camion, abbandonato dall’autista nei pressi del centro abitato di Lokorsko vicino alla capitale Sofia, trasportava legname e in un apposito nascondiglio si trovavano oltre 40 migranti irregolari afghani. Tutti giovani uomini, provenienti, secondo le prime indagini della procura di Sofia pubblicate dai media bulgari, dal confine con la Turchia per essere trasportati verso la frontiera con la Serbia. Il camion ha una targa bulgara, e la polizia sta ricercando il suo autista. Il ministro della Salute, Assen Megidiev, ha dichiarato che altri 14 migranti che erano sull’automezzo sono stati ricoverati in ospedale, e quattro di loro versano in gravi condizioni. A suo dire nel nascondiglio del camion mancava ossigeno sufficiente.

Fonte Ansa