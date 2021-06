Sono 951 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro gli 835 di ieri, mentre i decessi diminuiscono di una singola unità e scendono a 30. Sono stati effettuati circa seimila tamponi in più di ieri, 198.031, mentre si registra un lieve aumento dell’indice di positività, passato dallo 0,4% di ieri allo 0,5% di oggi. I dimessi e/o guariti sono stati 5.455, per un totale di 4.059.463 dall’inizio dell’epidemia. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 344, 18 in meno rispetto a 24 ore fa.

Lo riporta il bollettino odierno del Ministero della Salute sulla diffusione del Coronavirus nel nostro Paese.

Campagna vaccinale

In totale, in Italia, sono state somministrate 47.166.788 dosi di vaccini anti-Covid, il 93,7% per cento delle dosi finora consegnate (50.320.824). Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 16,3 milioni, il 30,26% della popolazione sopra i 12 anni.

Nel dettaglio, sono state inoculate 33.747.177 dosi di Pfizer/BioNTech, 9.673.619 del vaccino Vaxzevria di AstraZeneca, 5.014.422 di Moderna e 1.885.606 di Johnson & Johnson).

Lo riporta il bollettino elaborato da presidenza del Consiglio dei ministri, ministero della Salute e struttura del commissario straordinario al Covid-19, aggiornato alle 06:10 di oggi.

