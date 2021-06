Il numero delle persone guarite dal Covid o dimesse sfiora i 4 milioni. In tre Regioni non si registrano decessi

Crescono nelle ultime 24 ore sia il numero dei nuovi casi di contagio che quello dei decessi, mentre diminuisce il tasso di positività. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute sulla diffusione del Covid nel nostro Paese.

I dati

Sono 2.557 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in lieve aumento rispetto a ieri quando erano stati 1.968, per un totale di 4.227.319 dall’inizio dell’epidemia. Sono 73 i decessi, in aumento rispetto ai 59 di ieri. Quanto ai tamponi effettuati, oggi sono 220.939, con un rapporto tamponi-positivi che scende a 1,2%. Il numero degli attualmente positivi è di 200.192, in calo di 5.370 unità rispetto a ieri.

I dimessi/guariti sono 7.853, per un totale di 3.901.113 dall’inizio dell’epidemia. Sono 836 le persone ricoverate in terapia intensiva, 56 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono 5.488. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono la Lombardia (417), la Sicilia (337) e la Campania (300).

Non si registrano decessi in Trentino, in Valle d’Aosta e nelle Marche.

