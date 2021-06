Il tasso di positività rimane stabile a 1,5%. In Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino zero decessi nelle ultime 24 ore

Mentre scende il numero di nuovi casi di persone positive al Coronavirus, sale quello dei decessi – anche se in tre Regioni nelle ultime 24 ore la casella è rimasta vuota.

I dati

Sono 1.273 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in diminuzione rispetto a ieri quando erano stati 2.275, per un totale di 4.233.698 dall’inizio dell’epidemia. Sono 65 i decessi, in aumento rispetto ai 51 di ieri. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese.

In Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino non si registrano decessi nelle ultime 24 ore.

Quanto ai tamponi effettuati, oggi sono 84.567, con un rapporto tamponi-positivi stazionario all’1,5%. Il numero degli attualmente positivi è di 188.453, in calo di 3.919 unità rispetto a ieri. I dimessi e/o guariti sono 5.024, per un totale di 3.918.657 dall’inizio dell’epidemia. Sono 759 le persone ricoverate in terapia intensiva, 15 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono 4.910. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono la Lombardia (142), la Sicilia (156) e la Campania (177).

