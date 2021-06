Scende ancora la curva epidemica nel nostro Paese, in cinque Regioni e in Alto Adige non si registrano decessi nelle ultime 24 ore e l’ospedale di Rieti chiude il reparto Covid e quello di terapia sub-intensiva per assenza di ricoveri.

I dati del Ministero

I nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore sono 1.325, contro i 1.400 di ieri, e soprattutto i 2.089 di giovedì scorso. I tamponi effettuati sono 200.315, tremila meno di ieri ma il tasso di positività è stabile allo 0,7%. Diminuiscono i decessi in 24 ore, passando da 52 a 37. Le terapie intensive segnano -27 e scendono a 444, mentre i ricoveri ordinari sono 176 in meno, in totale 2.888. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute sulla diffusione del Coronavirus nel nostro Paese.

Zero decessi

Nelle ultime 24 ore non si registra nessun decesso per Covid in Sicilia, in Valle d’Aosta, in Piemonte, Veneto e in Basilicata. Quinto giorno consecutivo con la casella decessi vuota in Alto Adige.

Chiude reparto Covid a Rieti

L’ospedale “San Camillo De Lellis” di Rieti chiude il reparto Covid e quello di terapia sub-intensiva per assenza di ricoverati, riporta Agi. I due reparti hanno gestito per oltre un anno l’emergenza sanitaria della provincia del capoluogo laziale. Da quasi una settimana non conteggia più nuovi casi di positività sul territorio.

