Rilevati 200 casi di positivi in Sicilia, 182 in Lombardia e 169 in Puglia

Scendono il rapporto tamponi-positivi e il numero degli attualmente contagiati. Nessun decesso registrato nelle ultime 24 ore in cinque Regioni e nelle due Province autonome di Trento e di Bolzano.

I dati

Sono 1.255 i nuovi contagi con 212mila tamponi effettuati, 133mila in più di ieri. Lo riporta il bollettino del Ministero della Salute. I decessi salgono a 63, il tasso di positività allo 0,6% (-0,5%). Gli attualmente contagiati sono diminuiti di 51.884 unità, a quota 105.906, nelle ultime 24 ore. In discesa anche i ricoveri sia nei reparti ordinari (3.333, -132) che nelle terapie intensive (504, -32). I pazienti dimessi o guariti (53.074 nelle ultime 24 ore) hanno superato quota 4 milioni. In Sicilia sono stati rilevati 200 casi, in Lombardia 182 e in Puglia 169.

Nessun decesso

Per il terzo giorno consecutivo in Veneto, Trentino e Umbria non si registrano nuove vittime per il Covid. Casella dei decessi vuota nelle ultime 24 ore in Valle d’Aosta, Liguria e Alto Adige. In Piemonte sono tre i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi regionale, di cui nessuno verificatosi oggi.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.