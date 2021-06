In 24 ore aumentano i nuovi casi di positività al Coronavirus a fronte di un incremento più rilevante di tamponi, per cui il tasso di positività scende rispetto a ieri. Sul numero delle vittime collegate al virus influisce il ricalcolo effettuato dalla Regione Campania.

I numeri del bollettino

Sono 679 i nuovi positivi, ieri erano stati 389. I morti in un giorno sono 42, ma 22 arrivano dal ricalcolo della Campania sul periodo compreso tra novembre 2020 e maggio 2021.

Sono stati effettuati 190.635 tamponi molecolari e antigenici. Il rapporta tamponi-positivi è in lieve calo dallo 0,5% di ieri allo 0,3% di oggi. Lo riportano i dati del Ministero della Salute.

I pazienti ricoverati per Covid in terapia intensiva sono 270, in calo di 19 unità rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.676, in calo di 47 unità.

Campagna di vaccinazione

Sono state somministrate oltre 50,6 milioni di dosi di vaccino, il 91,6% di quelle disponibili – 55,3 milioni.

Il 33,7% della popolazione di età superiore ai 12 anni, cioè 18,2 milioni di persone, ha completato il ciclo vaccinale.

