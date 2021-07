In aumento, di nuovo, i casi di positività al Covid riscontrati in 24 ore, così come i tamponi effettuati. Restano pressoché stabili i ricoveri in terapia intensive. Somministrate nel nostro Paese oltre 64 milioni di dosi vaccini contro il Covid.

I dati del bollettino

Salgono a 5.143 i nuovi casi di Covid-19 registrati in un giorno, quando ieri erano stati 5.057. I decessi passano da 15 a 17. Il numero dei test effettuati è 237.635, rispetto ai 219.778 di ieri.

Pressoché stabili i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 155, mentre i ricoverati con sintomi sono 1.304, in aumento rispetto ai 1.234 di ieri.

Campagna vaccinale

Alle 17:58 di oggi le dosi di vaccini contro il Covid somministrate in Italia sono 64.122.110. Si tratta del 93,6% delle dosi finora consegnate, pari a 68.506.457.

Nel dettaglio sono 47.428.487 dosi di Pfizer/BioNTech, 11.858.454 di AstraZeneca, 6.954.877 di Moderna e 2.264.639 di Johnson & Johnson.

Sono 29.198.814 – il 54,06% della popolazione dai 12 anni in su – le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

