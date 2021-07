Rispetto a 24 ore fa, salgono i numeri di tamponi effettuati, dei nuovi casi di positività riscontrati e il rapporto tamponi-positivi, mentre scende quello delle morti collegate al Covid. Non si registrano nuovi decessi in otto Regioni e due Province autonome.

I dati del bollettino

Sono 882 i nuovi casi di Covid, in aumento rispetto a ieri quando erano stati 776. I decessi dai 24 di ieri passano a 21. I test sono 188.474, rispetto ai 185.016 di ieri. Il tasso di positività si avvicina allo 0,5% dallo 0,4% di 24 ore fa.

Il numero degli attuali positivi è di 49.358, in calo di 1.083 unità rispetto a ieri. I dimessi e/o guariti sono 1.941. Il totale sale a 4.083.843 dall’inizio dell’epidemia. Sono 229 le persone ricoverate in terapia intensiva, 18 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono 1.532.

E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese.

Nessun decesso

La casella dei decessi dovuti al Covid resta vuota per il quarto giorno consecutivo in Trentino, mentre non vengono segnalati decessi in Alto Adige. Non si registra nessun decesso nelle ultime 24 ore in Piemonte, in Puglia in Emilia-Romagna, in Sardegna, in Veneto, in Abruzzo, in Basilicata e in Umbria.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.