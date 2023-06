Biden chiama Pechino: missione in Cina per Blinken

Il Segretario di Stato americano in visita a Pechino: è il più alto funzionario in missione cinese dall'elezione di Joe Biden

Tappa importante per il mandato presidenziale di Joe Biden: per la prima olta dalla sua elezione, un alto unzionario americano si è recato in Cina per colloqui diplomatici. Il compito è toccato al Segretario di Stato, Antony Blinken, che ha incontrato il ministro degli Esteri cinese, Qin Gang, per discutere di temi internazionali. Missione che assume più ampio respiro considerando le recenti tensioni alimentate dalla crisi tra Pechino e Taiwan.

Blinken a Pechino

Il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha dato il via ai colloqui a Pechino con il ministro degli Esteri cinese Qin Gang. Lo riporta la Cnn. Anche l’emittente televisiva cinese China central television ha riferito dell’inizio della discussione, postando una foto in cui i due si stringono la mano e spiegando che “sono iniziati ufficialmente i colloqui tra i ministri degli Esteri di Cina e Stati Uniti”.

La prima missione

Blinken è il primo Segretario di Stato a recarsi in Cina in 5 anni e il più alto funzionario statunitense a compiere una missione di questo tipo da quando il Joe Biden è entrato in carica all’inizio del 2021 come presidente.